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Известные путешественники посетят Агдам и Шушу

Известные путешественники посетят Агдам и Шушу Сегодня в Баку прибыла группа всемирно известных путешественников.
Внешняя политика
26 сентября 2021 г. 20:21
Известные путешественники посетят Агдам и Шушу

Сегодня в Баку прибыла группа всемирно известных путешественников.

Как передает Report, каждый из них представляет различные всемирно известные организации,такие как Extreme Travelers International Congress( ETIC) который объединяет такие известные клубы путешественников в числе которых входит, Travel’s Century Club( TCC), Most Travelers Club( MTC) и NoMapmandia.

Руководитель ETIC Кожэ Шпорли: "Цель - объединить путешественников всего мира и побывать во всех уникальных местах на нашей планете. Есть такие места, куда нога человека не ступала десятилетиями. 30 лет никто не посещал такие города так, Агдам и Шуша. Сегодня мы здесь, чтобы побывать в Агдаме, который известен своими историческими памятниками и как один самых разрушенных городов во время конфликта. Также мы посетим Шушу, который имеет особую значимость в культурном плане".

Гарри Митсидэс, глава Nomapmandia: “Это мой четвертый визит в Баку. Мы будем посещать разные места и пробовать разные блюда из азербайджанской кухни. Мы являемся систематическими путешественниками, для нас в мире существуют 1 301 регион, а не 193 стран, подтвержденных ООН. Для нас также важно иметь доказательство в виде фотографий, которые подтверждают, что мы реально были там".

Дон Перриш, самый пожилой путешественник:
"Я бывал тут много лет назад, в 2006, но сейчас когда приехал, был удивлен уровнем прогресса. Зеленые парки, невероятной красоты здания и очень чистые улицы, один из самых чистых в которых бывал. Что мне больше всего понравилось, что в Баку нет разрисованных стен улиц, так называемых «граффити». Граффити очень часто можно встретить в европейских странах и это большая проблема. Я недавно также бывал в Чикаго, довольно большой город, а сейчас, я в Баку заметил, что города чем-то похожи. Завтра мы посетим Карабах, но у меня нет достаточно детальной информации об этом регионе, но мы тут как раз для этого. Завтра мы от первого лица увидим эти места и обязательно расскажем о наших впечатлениях".

Также на брифинге участвовал первый азербайджанец-путешественник Мехрадж Махмудов, который посетил большее 900 регионов на планете. Чарльз Вилли, представляющую организацию MTP и Жуам Шварц от организации TCC поделились своим опытом путешествий по всему миру.

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