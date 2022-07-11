Известная американская журналистка создала Фонд культуры США-Азербайджан

Нурит Грингер, американская журналистка, работающая в США, создала Американо-азербайджанский культурный фонд.

Нурит Грингер, американская журналистка, работающая в США, создала Американо-азербайджанский культурный фонд.

Как сообщает Report, новостью она поделилась на своей странице в Facebook.

Грингер написала, что в июне 2022 года посетила Азербайджан, в том числе освобожденные территории и завершила свой визит в городе Шуше: "Мои статьи об этой поездке получили широкую огласку. Сейчас же я дала старт моей новой публицистической инициативе и основала Американо-азербайджанский культурный фонд. Цель фонда - способствовать укреплению отношений между Азербайджаном и США, с Западом в целом, посредством создания культурных, медиа, художественных и документальных фильмов. Я надеюсь, что многие из вас поддержат нас в этой благородной миссии".