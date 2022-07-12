Известна дата следующего заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан

19 июля в Брюсселе под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова Совет сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном проведет свое восемнадцатое заседание.

19 июля в Брюсселе под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова Совет сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном проведет свое восемнадцатое заседание.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Совета Евросоюза, делегацию ЕС возглавит Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Совет сотрудничества обсудит текущую ситуацию двусторонней повестки, сосредоточив внимание на приоритетах партнерства, программы Восточное партнерство и реализации Экономического и инвестиционного плана.

Кроме этого, на заседании стороны обменяются мнениями по политическим вопросам, включая региональные процессы, а также демократию, верховенство закона и права человека.