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Известна дата следующего заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан

Известна дата следующего заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан 19 июля в Брюсселе под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова Совет сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном проведет свое восемнадцатое заседание.
Внешняя политика
12 июля 2022 г. 19:38
Известна дата следующего заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан

19 июля в Брюсселе под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова Совет сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном проведет свое восемнадцатое заседание.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Совета Евросоюза, делегацию ЕС возглавит Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Совет сотрудничества обсудит текущую ситуацию двусторонней повестки, сосредоточив внимание на приоритетах партнерства, программы Восточное партнерство и реализации Экономического и инвестиционного плана.

Кроме этого, на заседании стороны обменяются мнениями по политическим вопросам, включая региональные процессы, а также демократию, верховенство закона и права человека.

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