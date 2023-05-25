Израильский министр: Мы с Азербайджаном прикладываем усилия для обеспечения мира в регионе и мире

Израиль и Азербайджан прикладывают совместные усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе и мире.
Как сообщает Report, об этом заявила министр разведки Израиля Гила Гамлиэль во время выступления на официальном мероприятии по случаю Дня независимости в посольстве Азербайджана в Израиле.
Она отметила, что горда участвовать в первом мероприятии по случаю Дня независимости, организованном посольством Азербайджана, и подчеркнула, что отношения между двумя странами строятся на взаимном уважении и доверии.
Г.Гамлиэль с удовлетворением напомнила о встрече с президентом Ильхамом Алиевым в марте текущего года и отметила, что две страны совместно прилагают усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе и мире.
Г.Гамлиэль отметила особую роль еврейской общины в Азербайджане в развитии отношений между двумя странами.