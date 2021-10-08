Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана

Марк Горин, журналист, обозреватель израильского русскоязычного телеканала «Алэф-бет»

Азербайджанские журналисты старшего поколения помнят талантливого коллегу – заместителя главного редактора газеты «Коммунист Сумгайыта» Марка Горина. В сумгайытской газете, где он начинал корреспондентом, а затем возглавил русскую версию, Горин проработал десять лет. За это время окончил заочное отделение факультета кинодраматургии ВГИКа. В 1992 году переехал с семьей в Израиль. Здесь работал в различных СМИ, занимался вопросами внешней и внутренней политики. В интервью Report Марк Горин, обозреватель израильского русскоязычного телеканала «Алэф-бет» представил свое понимание позиции Ирана в отношении нашей страны, поделился впечатлениями о своей недавней поездке в Азербайджан.

- В последнее время Иран делает весьма резкие заявления, касающиеся Азербайджана, проводит учения на границе, которая три десятка лет его совершенно не интересовала и многое другое. Чем, на ваш взгляд, вызвана сегодняшняя обеспокоенность Ирана?

- Она не сегодняшняя. Обеспокоенность Ирана, я думаю, существует давно и уходит в века. Но если говорить о сегодняшней ситуации, то нельзя не отметить, что она в этой стране связана с массой проблем. Прежде всего, Иран очень раздражает шиитский Азербайджан, ставший современным, цивилизованным, богатым, сильным государством, которое осуществляет независимый внешнеполитический курс, заложенный доктриной общенационального лидера Гейдара Алиева и успешно реализуемой нынешним президентом страны Ильхамом Алиевым. Это первый повод.

Очевидно, второй - это победа над Арменией, и новый авторитет Азербайджана в регионе. Иран - давний союзник Армении, что совсем неслучайно. Потому что одна из его целей - ослабить Азербайджан. Тут причина тоже известна. В Иране живут примерно 35-40 миллионов азербайджанцев, которые тянутся к независимому Азербайджану. К тому же сближение Азербайджана с другими тюркскими народами, прямо скажем, тоже ему не по душе.

Еще один важный вопрос касается очень сложной ситуации Ирана на международной арене в связи с переговорами по ядерной сделке в Вене. Америка не готова идти у ИРИ на поводу. И этот фактор тоже нельзя исключить, объясняя нынешнее поведение Ирана, о котором вы говорите.

И наконец, Израиль. Помощь Израиля Азербайджану в войне с Арменией оказалась еще одним дополнительным раздражающим фактором для Тегерана. Собственно, о какой помощи идет речь? Точнее было бы назвать это активной торговлей в военной сфере. Это резко повысило нервозность Ирана, вызванную полным военным проигрышем сепаратистского образования в Нагорном Карабахе и Армении, которых, в свою очередь, столь старательно поддерживал Иран.

Он, конечно, не может не знать, что Азербайджан делает у нашей страны миллиардные закупки товаров военного назначения, причем, самого новейшего. И это еще один предлог для резких заявлений. Как и то, что военный бюджет Азербайджана превышает весь бюджет страны-агрессора. А что касается нас, то скажу прямо, и это говорю здесь не только я: «Израиль своих друзей в беде не бросает».

И последнее - перекрытие вашей страной путей движения армянских фур через ранее оккупированные территории Азербайджана с контрабандными товарами, в которых значительное место занимали наркотики. Они шли в Армению и дальше в Европу, разнося этот смертоносный товар по всему миру. Потеря такой статьи дохода, согласитесь, не только раздражает, но и вызывает еще более сильные эмоции и поступки. А еще Джон Болтон отметил на встрече с Пашиняном, что допускающая подобное Армения тем самым не соблюдает санкции, принятые в отношении Ирана.

- Как вы думаете, почему Иран считает себя ответственным за безопасность Армении?

- Иран не считает себя ответственным ни за что. Но помогать Армении ему выгодно по двум причинам. С одной стороны, как он считает, что не добавляет этим победы Азербайджану. Во-вторых (это мое личное мнение), таким образом он подыгрывает определенным европейским странам, той же Франции, которая в силу своих внутренних электоральных проблем вынуждена оказывать внимание Армении.

- Иран на словах не раз выражал поддержку нашей стране. Но поражает вот что : представляющая себя защитником мусульманских ценностей страна ни разу, даже на словах, не осудила уничтожение армянами памятников мусульманской культуры на оккупированных территориях. Как расценить такую позицию?

- Я не специалист в области теологии, но как журналист и политолог, внимательно отслеживающий ситуацию в карабахском конфликте, четко вижу, что позицию иранских мулл определяют не приоритеты ислама и мусульманские ценности. Я бы сказал, что шиитские проповедники предпринимают попытки использования религии в политических целях. Я был недавно в Азербайджане, побывал в Карабахе и своими глазами видел, как армянские оккупанты устраивали в мечетях хлев для свиней. Казалось, такое святотатство должно было вызвать гнев у иранских шиитов, но, как известно, этого не произошло. Израильские журналисты, светские люди, были поражены увиденным и высказывали свое возмущение в печати, а так называемые защитники мусульманских ценностей воды в рот набрали. И это тот самый Иран, который хочет занять более высокое место в мусульманском мире. Он выступает в защиту израильтян арабского происхождения, подвергая в то же время национальные меньшинства в своей стране полнейшей дискриминации.

- Вы уже немного затронули тему азербайджано-израильских связей и реакцию Ирана на них. Но с иранской стороны прозвучал еще более интересный пассаж: оказывается Азербайджан – оплот сионизма. Как вам такое заявление?

- Это можно расценить только как отвратительный и глупый цинизм. Единственный оплот сионизма – это сам Израиль. А дружеские отношения с Азербайджаном построены на прочном фундаменте - судьбах десятков тысяч евреев, которые не ощущали никакой дискриминации, были и остаются верными стране, которую считают своей родиной. И здесь в Израиле делают все, чтобы помочь ей в трудную минуту, быть с ней и в горе, и в радости. Моя судьба – тому пример. Я учился в Украине, мечтал стать журналистом, печатался, отмечали способности, но стать журналистом по причине «пятой графы» в советской Украине я не мог. И только Азербайджан принял меня, дал возможность достичь своей мечты. В газете «Коммунист Сумгайыта» я начал с азов и дошел до должности заместителя главного редактора. Состоялся там как профессионал, как личность. Это дорогого стоит. И это лишь один пример, а таких примеров – сотни и тысячи. Да, выходцы из Азербайджана в Израиле очень хотели бы открытия здесь азербайджанского посольства, но мы понимаем сложности геополитической ситуации, и все же верим, что и это осуществится.

И еще отмечу. Израиль не нуждается в каких бы то ни было оплотах. Он нуждается в друзьях. Дружит с мусульманскими странами, и я думаю, что это на пользу обеим сторонам.

Элеонора Абаскулиева