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Израильский дипломат: Официальный Тель-Авив постарается защитить своих граждан всеми способами

Израильский дипломат: Официальный Тель-Авив постарается защитить своих граждан всеми способами 13:16
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 13:39
Израильский дипломат: Официальный Тель-Авив постарается защитить своих граждан всеми способами

Израиль приложит все усилия для защиты своих граждан всеми способами и не боится масштабной кампании со стороны Газы.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "X" (ранее Twitter) написал заместитель посла Израиля в Азербайджане Йоав Быстрицкий.

По его словам, Израиль потребует от террористических организаций ответа за содеянное и готов действовать, пока не достигнет своих целей.

"Стоящий за этим нападением ХАМАС обладает властью в секторе Газа и будет нести ответственность за последствия этих событий", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Israeli diplomat: Israel will try to protect its citizens by any means
Версия на азербайджанском языке İsrailli diplomat: "Rəsmi Təl-Əviv istənilən yolla öz vətəndaşlarını qorumağa çalışacaq"

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