Израильский дипломат: Официальный Тель-Авив постарается защитить своих граждан всеми способами

13:16

Израиль приложит все усилия для защиты своих граждан всеми способами и не боится масштабной кампании со стороны Газы.

Как сообщает Report, об этом в соцсети "X" (ранее Twitter) написал заместитель посла Израиля в Азербайджане Йоав Быстрицкий.

По его словам, Израиль потребует от террористических организаций ответа за содеянное и готов действовать, пока не достигнет своих целей.

"Стоящий за этим нападением ХАМАС обладает властью в секторе Газа и будет нести ответственность за последствия этих событий", - говорится в сообщении.