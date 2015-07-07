Израильская делегация посетит Азербайджан

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Обширная делегация из Израиля во главе с генеральным директором Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" – Львом Спиваком, посетит на следующей неделе Азербайджан. Как сообщает Report, делегация состоит из представителей муниципалитетов: Афулу представляет первый заместитель мэра – Михаэль Баркан, Акко – первый заместитель мэра – Зеэв Нойман и руководитель проекта от Министерства Абсорбции по работе с кавказской общиной в городе – Рауф Агаларов, Тират-Кармель – мэр города – Арье Таль, депутат горсовета – Авиран Мишиев и руководитель Центра "Sholumi" - Шауль Симан-Тов. В состав делегации так же входят деятели культуры и журналисты Израиля.

В программу израильской делегации входит посещение Баку, Мингячевира, Гянджи, Шеки, Гёй-Гёля и Габалы. Кроме того, делегация примет участие в подписании первого в истории отношений двух стран договора о городах-побратимых между израильским городом Афула и азербайджанским Мингячевиром. На последние дни визита запланировано мероприятие по передаче в дар от Союза профессиональных художников Израиля коллекции картин Государственной картинной галерее Азербайджана.