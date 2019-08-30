Зампосла: Израиль приветствует усилия по выполнению мандата миротворцев ООН в Ливане

Израиль приветствует усилия по выполнению мандата миротворческой миссии ООН (UNIFIL) в Ливане.

Об этом в ходе онлайн-брифинга Report заявила заместитель посла Израиля в Азербайджане Авиталь Розенберг.

"Мы приветствуем усилия США и других стран по выполнению мандата миротворческой миссии ООН (UNIFIL) в Ливане. Но ситуация усложняется тем, что действиям организации препятствуют силовики из Хезболлы. Они хранят огромное количество оружия, в частности ракеты,в арсеналах, которые находятся в местах проживания мирных жителей. Кроме того, еще в декабре 2018 года израильская армия обнаружила и ликвидировала 6 подземных туннелей, по которым они передвигались",- сказала она.

А. Розенберг подчеркнула, что действия Хезболлы "несут угрозу безопасности государства Израиль и нарушают резолюции ООН".

Отметим, ранее Совет безопасности ООН накануне проголосовал за продление миротворческой миссии в Ливане из-за обострения ситуации в районе ливано-израильской границы.