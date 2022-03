Израиль передал Азербайджану более тонны медицинского оборудования

Посольство Израиля передало в дар больницам в Азербайджане более 1 тонны медицинского оборудования.

Как передает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Вчера мы передали в дар больницам по всему Азербайджану более 1 тонны медицинского оборудования в сотрудничестве с министерством здравоохранения. Израиль и Азербайджан - друзья, и мы хотим друг для друга лучшего",- написал он в Twitter.