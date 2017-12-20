 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Израиль изучает возможности расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном

    Посол Израиля Дан Став посетил Агджабединский район Азербайджана

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил Агджабединский район республики в рамках поездки по юго-западному региону Азербайджана. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Израиля в Азербайджане. 

    В рамках поездки посол встретился с главой Исполнительной власти района Шахином Мамедовым, в ходе чего получил информацию об экономическом развитии Агджабеди. Стороны обсудили возможности для расширения  сотрудничества в сфере сельского хозяйства и повышения человеческого потенциала  через МАШАВ -  Агентства по развитию международного сотрудничества при министерстве иностранных дел Израиля. 

    Как сообщили в пресс-службе посольства, Д.Став также посетил ряд объектов с целью получения информации об экономической деятельности в Агджабеди. Также  посол Израиля побывал в Музее фольклора, Карабахском центре мугама и был глубоко впечатлен предпринимаемыми шагами по сохранению богатого культурного наследия Азербайджана.   

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi