Израиль изучает возможности расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил Агджабединский район республики в рамках поездки по юго-западному региону Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Израиля в Азербайджане.

В рамках поездки посол встретился с главой Исполнительной власти района Шахином Мамедовым, в ходе чего получил информацию об экономическом развитии Агджабеди. Стороны обсудили возможности для расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства и повышения человеческого потенциала через МАШАВ - Агентства по развитию международного сотрудничества при министерстве иностранных дел Израиля.

Как сообщили в пресс-службе посольства, Д.Став также посетил ряд объектов с целью получения информации об экономической деятельности в Агджабеди. Также посол Израиля побывал в Музее фольклора, Карабахском центре мугама и был глубоко впечатлен предпринимаемыми шагами по сохранению богатого культурного наследия Азербайджана.