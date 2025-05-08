СМИ: Израиль и Турция проведут переговоры в Баку при посредничестве Азербайджана

Представители Турции и Израиля встретятся сегодня в столице Азербайджана для проведения неформальных переговоров.

Представители Турции и Израиля встретятся сегодня в столице Азербайджана для проведения неформальных переговоров.

Как передает Report со ссылкой на израильский телеканал Kan 11, встреча организована при посредничестве Азербайджана и направлена на снижение напряженности в связи с растущей активностью Турции в Сирии и угрозой прямого военного столкновения между двумя странами.

По данным источников, израильская сторона намерена озвучить два ключевых требования в сфере безопасности: исключение присутствия враждебных вооружённых формирований вблизи своих границ, а также недопущение размещения в Сирии стратегических видов вооружений, способных угрожать национальной безопасности Израиля.

Необходимость экстренных консультаций возникла после первого зафиксированного инцидента прямого контакта между военно-воздушными силами Израиля и Турции в сирийском воздушном пространстве. Согласно сообщениям, в ночь с пятницы на субботу турецкие истребители F-16 вошли в сирийское небо в момент массированных ударов израильской авиации по ряду целей, включая объекты, предположительно связанные с Турцией.

Отмечается, что турецкие пилоты передали израильским ВВС "предупреждающие сигналы" через системы радиоэлектронной борьбы и связи, обозначив свое присутствие в зоне операции.

Ожидается, что переговоры в Баку станут важным шагом к деэскалации и формированию механизмов предотвращения конфликтов между двумя ключевыми странами региона.