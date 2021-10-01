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Израиль и США планируют открыть Дом еврейской культуры в Губе

Израиль и США планируют открыть Дом еврейской культуры в Губе Израиль и Агентство США по международному развитию (USAID) будут совместно работать над открытием Дома еврейской культуры  в поселке Красная cлобода в Губе
Внешняя политика
1 октября 2021 г. 12:46
Израиль и США планируют открыть Дом еврейской культуры в Губе

Израиль и Агентство США по международному развитию (USAID) будут совместно работать над открытием Дома еврейской культуры в поселке Красная cлобода в Губинском районе.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Израиля в Азербайджане в Twitter.

Ранее сообщалось, что посол США Эрл Лиценбергер и посол Израиля Джордж Дик посетили Красную Слободу в Губинском районе Азербайджана.

Экскурсию послам провел директор Музея горских евреев Игорь Шаулов. Он рассказал о культурной значимости и истории горских евреев. Стороны также обсудили сотрудничество США, Израиля и Азербайджана для развития туризма и сохранения культурного наследия региона.

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Версия на азербайджанском языке İsrail və ABŞ Qubada Yəhudi Mədəniyyət Evi açmağı planlaşdırır
Версия на английском языке Israel, US eye opening Jewish Cultural House in Azerbaijan’s Guba

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