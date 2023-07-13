Изменены правила подачи документов на визу в Латвию, Эстонию и Словению

Посольство Латвии в Азербайджане ввело изменения в организацию консульской работы для граждан Азербайджана желающие получить визу в Латвию, Эстонию и Словени.

Посольство Латвии в Азербайджане ввело изменения в организацию консульской работы для граждан Азербайджана, желающих получить визу в Латвию, Эстонию и Словению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Латвии.

С 10 июля 2023 года запись на подачу заявления на получение визы можно забронировать на сайте посольства Латвии в Азербайджане . Визовые документы для посещения Латвии, Эстонии и Словении необходимо подавать в Визовом центре VFS Global.

Непосредственно в посольстве могут подать заявление на получение визы только следующие категории лиц - владельцы дипломатических и служебных паспортов, частные посетители сотрудников представительств Азербайджана в Латвии, Эстонии и Словении, члены семей граждан Латвии и стран Европейского Союза, а также лица, въезд которых связан с гуманитарными соображениями (тяжелая болезнь родственника или присутствие на похоронах).

Другие консульские услуги (заявки на вид на жительство, запросы из различных баз данных Латвии, выдача документов, удостоверяющих личность в Латвии и другие) предоставляются непосредственно в посольстве по предварительной записи.