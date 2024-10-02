Изменение климата и права человека обсуждены на Бакинском международном форуме омбудсменов

В рамках Международного Бакинского форума омбудсменов состоялась панельная дискуссия на тему "Стратегии поддержки национальных правозащитных учреждений и институтов омбудсмена в инициативах по изменению климата".

В рамках Бакинского международного форума омбудсменов состоялась панельная дискуссия на тему "Стратегии поддержки национальных правозащитных учреждений и институтов омбудсмена в инициативах по изменению климата".

Как сообщает Report, в ходе мероприятия иностранные гости обсудили проблемы, вызванные глобальными изменениями климата, пути их решения с точки зрения прав человека, а также поделились положительным опытом в данной сфере.

На сессии выступили директор Агентства по защите права на свободный доступ к публичной информации Северной Македонии Пламенка Бойчева и сотрудник отдела политики, планирования и поддержки офиса свободы информации и управления программами Филиппин Даника Оркулло.