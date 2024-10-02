О нас

Изменение климата и права человека обсуждены на Бакинском международном форуме омбудсменов

Изменение климата и права человека обсуждены на Бакинском международном форуме омбудсменов В рамках Международного Бакинского форума омбудсменов состоялась панельная дискуссия на тему "Стратегии поддержки национальных правозащитных учреждений и институтов омбудсмена в инициативах по изменению климата".
Внешняя политика
2 октября 2024 г. 14:06
Изменение климата и права человека обсуждены на Бакинском международном форуме омбудсменов

В рамках Бакинского международного форума омбудсменов состоялась панельная дискуссия на тему "Стратегии поддержки национальных правозащитных учреждений и институтов омбудсмена в инициативах по изменению климата".

Как сообщает Report, в ходе мероприятия иностранные гости обсудили проблемы, вызванные глобальными изменениями климата, пути их решения с точки зрения прав человека, а также поделились положительным опытом в данной сфере.

На сессии выступили директор Агентства по защите права на свободный доступ к публичной информации Северной Македонии Пламенка Бойчева и сотрудник отдела политики, планирования и поддержки офиса свободы информации и управления программами Филиппин Даника Оркулло.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоInternational Baku Forum of Ombudsmen mull climate change and human rights
Версия на азербайджанском языке ФотоOmbudsmanların Beynəlxalq Bakı Forumu çərçivəsində iqlim dəyişikliyi və insan hüquqları müzakirə olunub

Экслюзивные новости

Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi