Изменен состав межправкомиссии между Азербайджаном и Туркменистаном

Изменен состав совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном.

Изменен состав совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, из состава комиссии был выведен первый заместитель премьер-министра Азербайджана, а на его место введен министр экономики Азербайджана.

Также из состава комиссии был выведен заместитель министра экономики.

Министерство иностранных дел направит соответствующее уведомление туркменской стороне о внесении изменений в состав комиссии с азербайджанской стороны.