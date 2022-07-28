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Изменен состав межправкомиссии между Азербайджаном и Туркменистаном

Изменен состав межправкомиссии между Азербайджаном и Туркменистаном Изменен состав совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном.
Внешняя политика
28 июля 2022 г. 17:51
Изменен состав межправкомиссии между Азербайджаном и Туркменистаном

Изменен состав совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, из состава комиссии был выведен первый заместитель премьер-министра Азербайджана, а на его место введен министр экономики Азербайджана.

Также из состава комиссии был выведен заместитель министра экономики.

Министерство иностранных дел направит соответствующее уведомление туркменской стороне о внесении изменений в состав комиссии с азербайджанской стороны.

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Версия на английском языке Composition of Azerbaijani-Turkmen intergovernmental commission changed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkmənistan hökumətlərarası komissiyanın tərkibinə dəyişiklik edilib

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