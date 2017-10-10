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    Избран временный председатель ПАСЕ

    Третий раунд голосования состоялся сегодня в рамках парламентской сессии Ассамблеи в Страсбурге

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Стелла Кириакидес (Кипр) избрана новым временным президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает Report, третий раунд голосования состоялся сегодня в рамках парламентской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

    С.Кириакидес будет исполнять обязанности до января 2018 года.

    Напомним, 6 октября Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.

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