Избран новый президент ПАСЕ

Страсбург. 25 июня. REPORT.AZ/ Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила нового председателя Ассамблеи в ходе открывшейся сегодня в Страсбурге сессии. Как сообщает западноевропейское бюро Report, им стала швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье.

Она была единственным кандидатом на пост главы Ассамблеи и возглавит ее на период летней сессии.

Экс-глава ПАСЕ Микеле Николетти ушёл в отставку из-за проигрыша в марте этого года на выборах в Италии.