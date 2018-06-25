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    Избран новый президент ПАСЕ

    Страсбург. 25 июня. REPORT.AZ/ Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила нового председателя Ассамблеи в ходе открывшейся сегодня в Страсбурге сессии. Как сообщает западноевропейское бюро Report, им стала швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье.

    Она была единственным кандидатом на пост главы Ассамблеи и возглавит ее на период летней сессии.

    Экс-глава ПАСЕ Микеле Николетти ушёл в отставку из-за проигрыша в марте этого года на выборах в Италии. 

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