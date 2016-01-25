Избран новый президент ПАСЕ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Испанский депутат Педро Аграмунт избран новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, выборы на этот пост состоялись в ходе зимней сессии ПАСЕ, начавшей свою работу сегодня в Страсбурге.

П. Аграмунт сменил на посту президента ПАСЕ Анн Брассер.

Напомним, ранее П.Аграмунт являлся содокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану. Его кандидатура была выдвинута Европейской народной партией (ЕНП) - самой большой группы в ПАСЕ.