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    Избран новый президент ПАСЕ

    На этот пост в ходе зимней сессии ПАСЕ избран испанский депутат Педро Аграмунт

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Испанский депутат Педро Аграмунт избран новым президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает Report,  выборы на этот пост состоялись в ходе зимней сессии ПАСЕ, начавшей свою работу сегодня в Страсбурге. 

    П. Аграмунт сменил на посту президента ПАСЕ Анн Брассер.

    Напомним, ранее П.Аграмунт являлся содокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану. Его кандидатура была выдвинута Европейской народной партией (ЕНП) - самой большой группы в ПАСЕ.

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