 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Избран новый генеральный секретарь ПА ОБСЕ

    Р. Монтелла избран на этот пост в ходе ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Хельсинки

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Избран новый генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации по Безопасности и сотрудничеству в Европе  (ОБСЕ). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, Роберто Монтелла (Италия) был избран генеральным секретарем ПА ОБСЕ в ходе ежегодной сессии Ассамблеи,  стартовавшей 5 июля в Хельсинки.

    Р. Монтелла  приступит к своим обязанностям с 1 января 2016 года и сменит на этом посту Оливера Спенсера.

    Отметим, генеральный секретарь ПА ОБСЕ избирается сроком на 5 лет и может быть переизбран дважды. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi