Избран новый генеральный секретарь ПА ОБСЕ

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Избран новый генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации по Безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, Роберто Монтелла (Италия) был избран генеральным секретарем ПА ОБСЕ в ходе ежегодной сессии Ассамблеи, стартовавшей 5 июля в Хельсинки.

Р. Монтелла приступит к своим обязанностям с 1 января 2016 года и сменит на этом посту Оливера Спенсера.

Отметим, генеральный секретарь ПА ОБСЕ избирается сроком на 5 лет и может быть переизбран дважды.