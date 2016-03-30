Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Избирательный участок будет открыт при посольстве Южной Кореи в Азербайджане в связи с парламентскими выборами в этой стране. Как сообщили Report в посольстве Южной Кореи в Баку, проживающие в Азербайджане граждане Южной Кореи смогут проголосовать на нем 2-3 апреля.

Отметим, что выборы в парламент Южной Кореи среди граждан республики, проживающих за рубежом, стартуют с сегодняшнего дня, они будут длиться шесть дней до 4 апреля и охватят 113 стран мира. Парламентские выборы на территории РК стартуют 13 апреля.

В настоящий момент свои кандидатуры выдвинули 943 человека, порядка 26% из них - представители правящей партии "Сэнури", около 24% - от крупнейшей оппозиционной Объединенной демократической партии ("Тобуро минчжудан", ОДП), 18% - от Народной партии, 5% - от Партии справедливости, более 10% приходится на представителей 24 мелких партий, свыше 14,5% кандидатов участвует в выборах не от политических организаций.

Национальное собрание Республики Корея - однопалатный законодательный орган, насчитывающий 300 депутатских мест.