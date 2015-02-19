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    Посольство Великобритании в Азербайджане предупреждает о возможных задержках в выдаче виз

    Это связано с погодными условиями в Стамбуле

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Посольство Великобритании в Азербайджане опубликовало предупреждение в связи с возможными задержками в выдаче виз.

    Как сообщает Report со ссылкой на распространенное посольством сообщение, из-за сильных снегопадов в Стамбуле были отменены ряд рейсов в десятки городов, в том числе и в направлении Баку.

    В сообщении отмечается, что в связи с тем, что процессинговый центр, который рассматривает теперь выдачу виз для граждан Азербайджана, находится в Стамбуле, могут возникнуть определенные задержки с выдачей виз, либо отправкой обращений в Стамбул в связи с получением визы.

    Посольство советует гражданам отслеживать обновления по вопросу выдачи виз на сайте http://www.ge2tr.tpcontact.co.uk/.

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