Посольство Великобритании в Азербайджане предупреждает о возможных задержках в выдаче виз

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Посольство Великобритании в Азербайджане опубликовало предупреждение в связи с возможными задержками в выдаче виз.

Как сообщает Report со ссылкой на распространенное посольством сообщение, из-за сильных снегопадов в Стамбуле были отменены ряд рейсов в десятки городов, в том числе и в направлении Баку.

В сообщении отмечается, что в связи с тем, что процессинговый центр, который рассматривает теперь выдачу виз для граждан Азербайджана, находится в Стамбуле, могут возникнуть определенные задержки с выдачей виз, либо отправкой обращений в Стамбул в связи с получением визы.

Посольство советует гражданам отслеживать обновления по вопросу выдачи виз на сайте http://www.ge2tr.tpcontact.co.uk/.