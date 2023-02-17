Из Турции эвакуированы 565 граждан Азербайджана

Продолжается работа по выявлению и оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции гражданам Азербайджана.

Продолжается работа по выявлению и оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции гражданам Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В целом из зоны стихийного бедствия эвакуированы 565 граждан Азербайджана и членов их семей. Процесс эвакуации продолжается.

В целях оказания необходимой медицинской, гуманитарной и психологической помощи гражданам и членам их семей, а также принятия соответствующих мер по размещению этих лиц во временных убежищах, госструктурам Азербайджана было дано соответствующее поручение.

В результате совместной деятельности с соответствующими органами Турции установлено местонахождение многих граждан Азербайджана и установлена связь с ними. В настоящее время нет информации о двух гражданах Азербайджана, их поиски продолжаются.

В результате землетрясения погибли 10 граждан Азербайджана. Один гражданин Азербайджана был похоронен в Турции, а тела девяти человек отправлены в Азербайджан.