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Из Турции эвакуированы 565 граждан Азербайджана

Из Турции эвакуированы 565 граждан Азербайджана Продолжается работа по выявлению и оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции гражданам Азербайджана.
Внешняя политика
17 февраля 2023 г. 17:45
Из Турции эвакуированы 565 граждан Азербайджана

Продолжается работа по выявлению и оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции гражданам Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В целом из зоны стихийного бедствия эвакуированы 565 граждан Азербайджана и членов их семей. Процесс эвакуации продолжается.

В целях оказания необходимой медицинской, гуманитарной и психологической помощи гражданам и членам их семей, а также принятия соответствующих мер по размещению этих лиц во временных убежищах, госструктурам Азербайджана было дано соответствующее поручение.

В результате совместной деятельности с соответствующими органами Турции установлено местонахождение многих граждан Азербайджана и установлена связь с ними. В настоящее время нет информации о двух гражданах Азербайджана, их поиски продолжаются.

В результате землетрясения погибли 10 граждан Азербайджана. Один гражданин Азербайджана был похоронен в Турции, а тела девяти человек отправлены в Азербайджан.

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Версия на английском языке 565 Azerbaijani citizens evacuated from Türkiye
Версия на азербайджанском языке Türkiyədən 565 nəfər Azərbaycan vətəndaşı təxliyə olunub

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