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Из Сумгайыта в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи

Из Сумгайыта в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи Из Сумгайыта в Турцию направлен очередной груз с гуманитарной помощью.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 13:33
Из Сумгайыта в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи

Из Сумгайыта в Турцию отправлена очередная партия гуманитарной помощи.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, в городе продолжается кампания по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Сегодня Исполнительной властью города Сумгайыт в Турцию отправлено 6 домов модульного типа, рассчитанных на временное проживание 8-10 человек, и гуманитарная помощь на сумму 91 тыс. манатов.

За последние 10 дней из Сумгайыта в Турцию отправлен 21 дом модульного типа, санитарный узел с 6 кабинками и гуманитарная помощь в размере 812 тысяч манатов.

В ИВ Сумгайыта сообщили, что модульные дома также заполняются гумпомощью.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtdan Türkiyəyə növbəti dəfə humanitar yardım göndərilib

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