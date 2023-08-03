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Из Сирии репатриированы 16 граждан Азербайджана

Из Сирии репатриированы 16 граждан Азербайджана 3 августа осуществлена репатриация 16 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в лагере Амерна в городе Джераблус Сирийской Арабской Республики.
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 22:37
Из Сирии репатриированы 16 граждан Азербайджана

3 августа осуществлена репатриация 16 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в лагере Амерна в городе Джераблус Сирийской Арабской Республики.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

В числе репатриантов 13 детей и три женщины, один ребенок потерял обоих родителей.

Они были доставлены в страну в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики.

После установления их местонахождения, личности и гражданства Азербайджанской Республики был осуществлен транзит через территорию Турецкой Республики.

В связи с этим в Турецкую Республику были командированы представители соответствующих государственных структур, входящие в рабочую группу, ответственную за репатриацию граждан Азербайджана из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики.

Было проведено медицинское и психологическое обследование репатриантов, им была оказана необходимая помощь. После этого посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике обеспечило наших граждан "Свидетельством о возвращении в Азербайджанскую Республику" и им были выданы билеты на соответствующий рейс в Азербайджан.

Правительством Азербайджанской Республики предусмотрено принятие всех необходимых мер по реинтеграции и реабилитации соответствующих лиц. Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры по защите прав и свобод своих граждан в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, к которым присоединилась наша страна.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 16 vətəndaşı Suriyadan repatriasiya edilib

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