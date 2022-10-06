Из Сирии репатриированы 15 граждан Азербайджана

6 октября была осуществлена репатриация в страну 15 граждан Азербайджана, содержавшихся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус.

6 октября была осуществлена репатриация в страну 15 граждан Азербайджана, содержавшихся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что граждан Азербайджана доставили на родину в результате предпринятых правительством поэтапных и скоординированных мер.

Сначала были установлены личности граждан Азербайджанской Республики, подлежащих репатриации на родину, а затем на основании достигнутого соглашения был обеспечен их транзит через территорию Турции. Посольство Азербайджана в Турции обеспечило наших граждан “свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику" и авиабилетами. 6 октября в сопровождении делегации была осуществлена репатриация этих граждан рейсом Анкара-Баку.