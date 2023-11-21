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Из Сирии репатриированы 12 граждан Азербайджана

Из Сирии репатриированы 12 граждан Азербайджана В результате поэтапных и скоординированных мер правительства Азербайджана, 21 ноября была осуществлена репатриация в страну 12 граждан Азербайджанской Республики, в том числе 8 детей и 4 женщин, которые содержались в лагерях на территории Сирии.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 19:17
Из Сирии репатриированы 12 граждан Азербайджана

В результате поэтапных и скоординированных мер правительства Азербайджана, 21 ноября была осуществлена репатриация в страну 12 граждан Азербайджанской Республики, в том числе 8 детей и 4 женщин, которые содержались в лагерях на территории Сирии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Представители государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были командированы в Турцию, где было обеспечено медицинское и психологическое обследование репатриантов. Посольство Азербайджана в Турции провело координационную работу, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику и билетами.

21 ноября 2023 года эти граждане были репатриированы в Азербайджан.

"Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на азербайджанском языке Suriyadan 12 Azərbaycan vətəndaşı repatriasiya edilib

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