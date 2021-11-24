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Из Сирии репатриированы 12 азербайджанцев

Из Сирии репатриированы 12 азербайджанцев Сегодня 12 граждан Азербайджанской Республики, задержанных в лагере Амерна сирийского города Джерабулус, репатриированы.
Внешняя политика
24 ноября 2021 г. 22:14
Из Сирии репатриированы 12 азербайджанцев

Сегодня 12 граждан Азербайджанской Республики, задержанных в лагере Амерна сирийского города Джерабулус, репатриированы.

Как передает Report со ссылкой на МИД, депортация этих людей произошла в результате последовательных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана.

Сначала были определены местонахождение и личности наших граждан, подлежащих репатриации, а затем обеспечена их передача в Турцию.

Посольство Азербайджана в Турции предоставило нашим гражданам "Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику" и 24 ноября граждане были репатриированы в Азербайджанскую Республику рейсом Анкара-Баку.

"Правительство Азербайджана намерено принять все необходимые меры для реабилитации и реинтеграции этих людей.

Репатриация наших граждан осуществлялась на основе совместной и согласованной деятельности соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики. Особо следует отметить помощь, оказываемую Турцией в реализации этого процесса. Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для защиты прав и свобод своих граждан", - сказали в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada düşərgədə saxlanılan 12 azərbaycanlı Vətənə qaytarılıb

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