Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана

В результате поэтапных и скоординированных мер правительства Азербайджана, 31 октября была осуществлена репатриация в страну 11 граждан Азербайджанской Республики, в том числе 9 детей и 2 женщин, которые содержались в лагерях на территории Сирии.

В результате поэтапных и скоординированных мер правительства Азербайджана, 31 октября была осуществлена репатриация в страну 11 граждан Азербайджанской Республики, в том числе 9 детей и 2 женщин, которые содержались в лагерях на территории Сирии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Представители государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были командированы в Турцию, где было обеспечено медицинское и психологическое обследование репатриантов. Посольство Азербайджана в Турции провело координационную работу, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику и билетами.

31 октября 2023 года эти граждане были репатриированы в нашу страну.

"Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств", - говорится в сообщении МИД.