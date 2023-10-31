О нас

Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана

Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана В результате поэтапных и скоординированных мер правительства Азербайджана, 31 октября была осуществлена репатриация в страну 11 граждан Азербайджанской Республики, в том числе 9 детей и 2 женщин, которые содержались в лагерях на территории Сирии.
Внешняя политика
31 октября 2023 г. 18:55
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана

В результате поэтапных и скоординированных мер правительства Азербайджана, 31 октября была осуществлена репатриация в страну 11 граждан Азербайджанской Республики, в том числе 9 детей и 2 женщин, которые содержались в лагерях на территории Сирии.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Представители государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были командированы в Турцию, где было обеспечено медицинское и психологическое обследование репатриантов. Посольство Азербайджана в Турции провело координационную работу, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджанскую Республику и билетами.

31 октября 2023 года эти граждане были репатриированы в нашу страну.

"Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств", - говорится в сообщении МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Suriyadan 9 uşaq və 2 qadın Azərbaycana gətirilib

Самое читаемое

На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi