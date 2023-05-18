Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана

18 мая была осуществлена репатриация в страну 11 граждан Азербайджана, содержавшихся в лагерях на территории Сирии.

18 мая была осуществлена репатриация в страну 11 граждан Азербайджана, содержавшихся в лагерях на территории Сирии.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел.

Согласно информации, восемь репатриантов - дети, трое - женщины. В результате поэтапных и скоординированных мер, принятых правительством Азербайджана, в первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к азербайджанскому гражданству, затем были приняты меры по обеспечению их проезда на территорию Турции.

Отмечается, что командированные в братскую страну представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, провели первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов.

"Затем, в результате соответствующей координационной работы, проведенной посольством Азербайджана в Турции, нашим гражданам были выданы свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику и билеты на рейс.

На последующем этапе правительством Азербайджана предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории иностранных государств", - говорится в информации.