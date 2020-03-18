Из России в Баку доставлен 171 гражданин Азербайджана

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) 18 марта выполнил три чартерных рейса для доставки из России граждан Азербайджана.
Как сообщает российское бюро Report, рейсы осуществлены с московских аэропортов "Домодедово" и "Внуково".
В общей сложности 18 марта из России доставлен 171 гражданин Азербайджана.
Как заявили Report в российском представительстве AZAL, чартерные рейсы будут осуществляться в соответствии с потребностью.
Отметим, что на 19 марта предусмотрены еще два рейса.
Напомним, что 16 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
В ходе телефонного разговора стороны обменялись информацией о мерах, принятых двумя странами в борьбе с коронавирусом.