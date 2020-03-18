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Из России в Баку доставлен 171 гражданин Азербайджана

Из России в Баку доставлен 171 гражданин Азербайджана

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ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) 18 марта выполнил три чартерных рейса для доставки из России граждан Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, рейсы осуществлены с московских аэропортов "Домодедово" и "Внуково". 

В общей сложности 18 марта из России доставлен 171 гражданин Азербайджана. 

Как заявили Report в российском представительстве AZAL, чартерные рейсы будут осуществляться в соответствии с потребностью.  

Отметим, что на 19 марта предусмотрены еще два рейса. 

Напомним, что 16 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.  

В ходе телефонного разговора стороны обменялись информацией о мерах, принятых двумя странами в борьбе с коронавирусом.

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