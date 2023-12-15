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Из России в Азербайджан экстрадированы три человека

Из России в Азербайджан экстрадированы три человека Генеральная прокуратура Российской Федерации в соответствии с требованиями Конвенции от 7 октября 2002 года "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 20:14
Из России в Азербайджан экстрадированы три человека

Генеральная прокуратура Российской Федерации в соответствии с требованиями Конвенции от 7 октября 2002 года "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Аббасова Вугара Тифлис оглу, Бадалова Азизаги Шаби оглу и Салимова Габиба Парвиз оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Вугар Аббасов обвиняется в краже с причинением значительного ущерба, Азизага Бадалов - в мошенничестве с причинением значительного ущерба, а Габиб Салимов - в незаконном приобретении и хранении наркотических средств или психотропных веществ в больших количествах.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Azərbaycana 3 nəfərin ekstradisiyası təmin edilib

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