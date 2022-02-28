Из опасных районов Харькова эвакуированы 30 азербайджанцев

Из самых опасных районов Харькова 30 наших соотечественников эвакуированы на украинско-польскую границу.

Из самых опасных районов Харькова 30 наших соотечественников эвакуированы на украинско-польскую границу.

Об этом Report сообщил почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов.

По его словам, Почетное консульство Азербайджана в Харькове продолжает работать в штатном режиме: "Сотрудники консульства продолжают процесс определения местонахождения и регистрации наших соотечественников, находящихся на территории Харьковской области. Более 300 наших соотечественников, обратившихся за последние 24 часа, были зарегистрированы, они были проинструктированы по вопросам безопасности".

А.Салманов отметил, что Почетное консульство уствновило канал связи с оперативным штабом Харьковской областной администрации, и в зависимости от ситуации процесс эвакуации соотечественников будет продолжен: "Руководство министерств иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Госкомитета по работе с диаспорой постоянно контролирует процесс. На территории Харьковской области ситуация остается напряженной. Поэтому мы вновь призываем соотечественников не покидать места своего пребывания, не приближаться к местам расположения военных объектов".

Он отметил, что сотрудники консульства следят за аккаунтами в социальных сетях и по каналам соцсетей незамедлительно рассматривают обращения наших соотечественников в Харьковской области, обеспечивают с ними постоянную связь.

"Вчера в центре Харькова был застрелен гражданин Азербайджана Гошгар Мамедов, 1987 года рождения. Погибший азербайджанец Гошгар Мамедов приходился племянником народному художнику Украины Катибу Мамедову. Коллектив Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове глубоко скорбит в связи с гибелью Гошгара Мамедова и выражает глубокие соболезнования семье погибшего.

Еще раз хочу отметить, что в связи с особыми обстоятельствами наши граждане могут связаться с Почетным консульством в Харькове по телефону (+38057) 7000531 и получить информацию, написав на электронную почту [email protected] В зависимости от развития ситуации будет предоставлена дополнительная информация", - подчеркнул почетный консул.