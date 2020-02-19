Из музея в России убрали искаженную карту Азербайджана

Из Тульского государственного оружейного музея в России убрали искаженную карту Азербайджана.

Об этом российскому бюро Report заявили в посольстве Азербайджана в Москве.

"На ряде новостных сайтах распространилась информация, что в Тульском государственном оружейном музее РФ размещена искаженная карта Азербайджанской Республики. Сразу после вмешательства посольства и разъяснения руководству музея о недопустимости нарушения территориальной целостности нашей страны противоположная сторона оперативно устранила ошибку и уведомила посольство об этом", - сообщили в диппредставительстве.