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Из музея в России убрали искаженную карту Азербайджана

Из музея в России убрали искаженную карту Азербайджана

Из Тульского государственного оружейного музея в России убрали искаженную карту Азербайджана.

Об этом российскому бюро Report заявили в посольстве Азербайджана в Москве.

"На ряде новостных сайтах распространилась информация, что в Тульском государственном оружейном музее РФ размещена искаженная карта Азербайджанской Республики. Сразу после вмешательства посольства и разъяснения руководству музея о недопустимости нарушения территориальной целостности нашей страны противоположная сторона оперативно устранила ошибку и уведомила посольство об этом", - сообщили в диппредставительстве.

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