Стало известно, из какой страны чаще всего высылают граждан Азербайджана

"Чаще всего граждан Азербайджана высылают из Германии".

Как передает Report, об этом журналистам заявил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.

По его словам, граждане Азербайджана, уехавшие за границу и потерявшие паспорта и иные документы при пересечении границы, как правило, в рамках соглашений о реадмиссии спустя некоторое время возвращаются в страну миграционными структурами этих государств: "Германия занимает ведущие позиции в списке таких стран".

По словам В.Гусейнова, подобное случается в различных уголках мира: "В отношении Азербайджана таких случаев меньше, чем в соседних государствах".