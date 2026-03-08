Из Ирана с 28 февраля по сегодняшний день в Азербайджан эвакуированы 1 899 человек

С 08:00 28 февраля до 18:00 8 марта из Ирана в Азербайджан в общей сложности были эвакуированы 1 899 человек.

Как сообщает южное бюро Report, 314 из них являются гражданами Азербайджана.

Кроме того, были эвакуированы 538 граждан Китая, 290 - России, 173 - Таджикистана, 123 - Пакистана, 57 - Омана, 44 - Италии, 32 - Индонезии, по 26 - Испании и Ирана, 18 - Саудовской Аравии, 17 - Японии, 16 - Франции, 14 - Германии, 13 - Грузии, 12 - Узбекистана, по 10 - Болгарии, Демократической Республики Конго и Нигерии, по 8 - Бразилии, Великобритании и Казахстана, 7 - Беларуси, по 6 - ОАЭ, Словакии и Канады, по 5 - Сербии, Афганистана, Чехии, Швейцарии и Австрии, по 4 - Бахрейна, Иордании, Шри-Ланки, Украины, Турции, Венгрии, Бельгии и Кувейта, по 3 - Филиппин, Катара, Мексики, Финляндии, Румынии и Хорватии, 4 - Бангладеш, по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Судана, Индии и Кипра, а также по одному гражданину Польши, Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Мьянмы и Кубы.

Также были эвакуированы по одному гражданину Швеции, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и США.

Отметим, что среди эвакуированных есть и сотрудники дипломатических представительств.