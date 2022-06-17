О нас

Из Ирака и Сирии репатриированы 366 человек

Из Ирака и Сирии репатриированы 366 человек 17 июня состоялось заседание Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 20:36
Из Ирака и Сирии репатриированы 366 человек

17 июня состоялось заседание Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Как сообщает Report, на заседании было отмечено, что до настоящего времени из Ирака и Сирии поэтапно были репатриированы 366 членов семей лиц, участвовавших в боевых действиях в указанных странах в составе незаконных вооруженных формирований во время вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Начальник Службы госбезопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев отметил, что в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева интенсивные и неотложные меры по поиску пропавших граждан будут и впредь непрерывно и оперативно осуществляться, международное сотрудничество в этом направлении будет расширено.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İraq və Suriyadan 366 nəfər repatriasiya edilib

Другие новости из категории

На IX Глобальном Бакинском форуме обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
ФотоНа IX Глобальном Бакинском форуме обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
17 июня 2022 г. 20:56
Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор
Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор
17 июня 2022 г. 20:46
Венесуэльский министр: Мы заинтересованы в расширении связей с Азербайджаном
ФотоВенесуэльский министр: Мы заинтересованы в расширении связей с Азербайджаном
17 июня 2022 г. 20:00
Глава МИД встретился с председателем группы докладчиков Комитета представителей СЕ
ФотоГлава МИД встретился с председателем группы докладчиков Комитета представителей СЕ
17 июня 2022 г. 19:43
Омбудсмен осудила нападение армян на Азербайджанский культурный центр в Париже
Омбудсмен осудила нападение армян на Азербайджанский культурный центр в Париже
17 июня 2022 г. 19:30
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Канаду
Замминистра иностранных дел Азербайджана посетил Канаду
17 июня 2022 г. 19:22
Сьюзан Эллиотт: Глобальный Бакинский форум - вклад Азербайджана в стабильность региона
Сьюзан Эллиотт: Глобальный Бакинский форум - вклад Азербайджана в стабильность региона
17 июня 2022 г. 18:04
Президент Албании: TAP важен с точки зрения поставок энергоресурсов для всей Европы
Президент Албании: TAP важен с точки зрения поставок энергоресурсов для всей Европы
17 июня 2022 г. 17:21
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
17 июня 2022 г. 17:05
Президент Ильхам Алиев принял экс-премьер-министра Израиля
Президент Ильхам Алиев принял экс-премьер-министра Израиля
17 июня 2022 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi