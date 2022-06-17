Из Ирака и Сирии репатриированы 366 человек

17 июня состоялось заседание Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

17 июня состоялось заседание Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Как сообщает Report, на заседании было отмечено, что до настоящего времени из Ирака и Сирии поэтапно были репатриированы 366 членов семей лиц, участвовавших в боевых действиях в указанных странах в составе незаконных вооруженных формирований во время вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

Начальник Службы госбезопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев отметил, что в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева интенсивные и неотложные меры по поиску пропавших граждан будут и впредь непрерывно и оперативно осуществляться, международное сотрудничество в этом направлении будет расширено.