Из Гянджи в Турцию отправлено еще 3 тыс. тонн гумпомощи

19:24

С целью поддержки людей, пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции, была направлена гуманитарная помощь из Физулинского, Агсуинского, Шамкирского районов и города Гянджи.

По данным Западного бюро Report, 25,752 тонны гуманитарной помощи, состоящей в основном из теплой одежды, обогревателей, одеял, подгузников, детского питания, упакованных пищевых продуктов, медицинских и гигиенических принадлежностей на 3 фурах были доставлены в братскую страну.

В ближайшие дни из Гянджи вновь отправится автокараван гуманитарной помощи в Турцию.