Из Грузии эвакуируют еще 250 граждан Азербайджана

Эвакуация назначена на 15 января

Еще 250 граждан Азербайджана, не сумевших покинуть Грузию из-за пандемии, будут эвакуированы на родину.

Как передает грузинское бюро Report, эвакуация назначена на 15 января.

В посольстве Азербайджана в Грузии сообщили, что эвакуируемые завтра пройдут тест на коронавирус, результаты будут получены 14 января.

Лицам с отрицательным результатом теста на COVID-19 на КПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном представителем посольства будет выдана справка, и они смогут вернуться на родину.

В период пандемии через Грузию в Азербайджан возвращено около 2 тыс. человек.