О нас
Report Georgia
Аудио новости

Из Грузии эвакуируют еще 250 граждан Азербайджана

Из Грузии эвакуируют еще 250 граждан Азербайджана Эвакуация назначена на 15 января
Внешняя политика
12 января 2021 г. 10:36
Из Грузии эвакуируют еще 250 граждан Азербайджана

Еще 250 граждан Азербайджана, не сумевших покинуть Грузию из-за пандемии, будут эвакуированы на родину.

Как передает грузинское бюро Report, эвакуация назначена на 15 января.

В посольстве Азербайджана в Грузии сообщили, что эвакуируемые завтра пройдут тест на коронавирус, результаты будут получены 14 января.

Лицам с отрицательным результатом теста на COVID-19 на КПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном представителем посольства будет выдана справка, и они смогут вернуться на родину.

В период пандемии через Грузию в Азербайджан возвращено около 2 тыс. человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan 250 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə olunacaq

Новости партнеров

Самое важное

Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление
11 января 2021 г. 19:55
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
11 января 2021 г. 14:26
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
11 января 2021 г. 13:16
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
11 января 2021 г. 13:00
Президент Ильхам Алиев прибыл в Москву
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл в Москву
11 января 2021 г. 12:57
В шаге от границы с Арменией 
ФотоВ шаге от границы с Арменией 
9 января 2021 г. 12:47
Министр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
ФотоМинистр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
9 января 2021 г. 12:10
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
8 января 2021 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi