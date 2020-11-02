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Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев

Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев В Германии 187 тыс. иностранцев получили извещения о добровольном выезде из страны.
Внешняя политика
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2 ноября 2020 г. 15:23
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
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В Германии 187 тыс. иностранцев получили извещения о добровольном выезде из страны.

Как передает европейское бюро Report со ссылкой на Федеральное министерство иностранных дел Германии, большинство из них – иностранные граждане, прибывшие в страну в 2015-2019 годах и попросившие убежища.

“После приема обращений о предоставлении убежища Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) рассмотрело их и приняло решение. Ряд решений в связи с этими лицами был негативным, направлены извещения для их добровольного выезда из страны", - говорится в информации министерства.

Среди получивших извещения о добровольном выезде из страны есть и граждане Азербайджана.

В земле Северный Рейн Вестфалия, где по сравнению с другими землями наиболее компактно живут азербайджанцы, время на добровольный выезд дали 74 374, в Баварии - 36 143 иностранцам.

По истечении установленного времени дела этих лиц будут направлены в административные суды. Суды при отсутствии обоснованных гуманитарных и политических причин преимущественно выносят решение о принудительной депортации соискателей убежища из страны.

В сообщении BAMF говорится, что с 1 января 2020 года и по сей день из Германии депортированы 7 212 человек, включая уехавших добровольно.

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Версия на английском языке Germany deports 187,000 foreigners
Версия на азербайджанском языке Almaniya 187 min əcnəbini ölkədən çıxarır

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