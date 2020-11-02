Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев

В Германии 187 тыс. иностранцев получили извещения о добровольном выезде из страны.

В Германии 187 тыс. иностранцев получили извещения о добровольном выезде из страны.

Как передает европейское бюро Report со ссылкой на Федеральное министерство иностранных дел Германии, большинство из них – иностранные граждане, прибывшие в страну в 2015-2019 годах и попросившие убежища.

“После приема обращений о предоставлении убежища Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) рассмотрело их и приняло решение. Ряд решений в связи с этими лицами был негативным, направлены извещения для их добровольного выезда из страны", - говорится в информации министерства.

Среди получивших извещения о добровольном выезде из страны есть и граждане Азербайджана.

В земле Северный Рейн Вестфалия, где по сравнению с другими землями наиболее компактно живут азербайджанцы, время на добровольный выезд дали 74 374, в Баварии - 36 143 иностранцам.

По истечении установленного времени дела этих лиц будут направлены в административные суды. Суды при отсутствии обоснованных гуманитарных и политических причин преимущественно выносят решение о принудительной депортации соискателей убежища из страны.

В сообщении BAMF говорится, что с 1 января 2020 года и по сей день из Германии депортированы 7 212 человек, включая уехавших добровольно.