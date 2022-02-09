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Из Германии ожидается депортация 50 граждан Азербайджана

Из Германии ожидается депортация 50 граждан Азербайджана Ожидается еще одна массовая депортация граждан Азербайджана из Федеративной Республики Германия.
Внешняя политика
9 февраля 2022 г. 15:38
Из Германии ожидается депортация 50 граждан Азербайджана

Ожидается еще одна массовая депортация граждан Азербайджана из Федеративной Республики Германия.

Как сообщает европейское бюро Report, около 50 человек, проживающих в разных городах немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, были доставлены вчера в депортационный центр МВД Германии в районе аэропорта Дюссельдорфа.

Большинство из этих людей приехали в Германию в 2015-2019 годах и просили убежища в этой стране. Граждане Азербайджана, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены местными судами, первоначально были предупреждены о необходимости добровольно покинуть страну. Позже решения об их депортации были приняты местными судами.

Отметим, что это будет первая массовая депортация граждан Азербайджана из Германии в 2022 году. В прошлом году из Германии было осуществлено 9 подобных массовых выдворений граждан Азербайджана.

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Версия на английском языке Deportation of 50 Azerbaijani citizens expected in Germany
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarının Almaniyadan bu il üçün ilk kütləvi deportasiyası gözlənilir

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