Из Германии ожидается депортация 50 граждан Азербайджана

Ожидается еще одна массовая депортация граждан Азербайджана из Федеративной Республики Германия.

Ожидается еще одна массовая депортация граждан Азербайджана из Федеративной Республики Германия.

Как сообщает европейское бюро Report, около 50 человек, проживающих в разных городах немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, были доставлены вчера в депортационный центр МВД Германии в районе аэропорта Дюссельдорфа.

Большинство из этих людей приехали в Германию в 2015-2019 годах и просили убежища в этой стране. Граждане Азербайджана, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены местными судами, первоначально были предупреждены о необходимости добровольно покинуть страну. Позже решения об их депортации были приняты местными судами.

Отметим, что это будет первая массовая депортация граждан Азербайджана из Германии в 2022 году. В прошлом году из Германии было осуществлено 9 подобных массовых выдворений граждан Азербайджана.