Из Германии ожидается депортация 50 граждан Азербайджана

Ожидается еще одна массовая депортация граждан Азербайджана из Федеративной Республики Германия.
Как сообщает европейское бюро Report, около 50 человек, проживающих в разных городах немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, были доставлены вчера в депортационный центр МВД Германии в районе аэропорта Дюссельдорфа.
Большинство из этих людей приехали в Германию в 2015-2019 годах и просили убежища в этой стране. Граждане Азербайджана, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены местными судами, первоначально были предупреждены о необходимости добровольно покинуть страну. Позже решения об их депортации были приняты местными судами.
Отметим, что это будет первая массовая депортация граждан Азербайджана из Германии в 2022 году. В прошлом году из Германии было осуществлено 9 подобных массовых выдворений граждан Азербайджана.