Из "черного списка" исключены имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших азербайджанские территории

Министерство иностранных дел (МИД), Совет прессы Азербайджана и Агентство развития медиа (MEDIA) выступили с заявлением об исключении из "черного списка" ряда представителей зарубежных СМИ, незаконно посетивших территории Азербайджана.

Министерство иностранных дел (МИД), Совет прессы Азербайджана и Агентство развития медиа (MEDIA) выступили с заявлением об исключении из "черного списка" ряда представителей зарубежных СМИ, незаконно посетивших территории Азербайджана.

Как сообщает Report, текст заявления зачитал начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде на прошедшем в министерстве брифинге.

Из "черного списка" исключены имена 58 человек.

A.Гаджиев отметил, что ежегодно десятки людей направляют официальные письма с извинениями правительству Азербайджана и просят исключить их имена из "черного списка".