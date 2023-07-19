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Из "черного списка" исключены имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших азербайджанские территории

Из "черного списка" исключены имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших азербайджанские территории Министерство иностранных дел (МИД), Совет прессы Азербайджана и Агентство развития медиа (MEDIA) выступили с заявлением об исключении из "черного списка" ряда представителей зарубежных СМИ, незаконно посетивших территории Азербайджана.
Внешняя политика
19 июля 2023 г. 16:41
Из черного списка исключены имена 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших азербайджанские территории

Министерство иностранных дел (МИД), Совет прессы Азербайджана и Агентство развития медиа (MEDIA) выступили с заявлением об исключении из "черного списка" ряда представителей зарубежных СМИ, незаконно посетивших территории Азербайджана.

Как сообщает Report, текст заявления зачитал начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде на прошедшем в министерстве брифинге.

Из "черного списка" исключены имена 58 человек.

A.Гаджиев отметил, что ежегодно десятки людей направляют официальные письма с извинениями правительству Азербайджана и просят исключить их имена из "черного списка".

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Версия на английском языке 58 foreign media representatives who illegally visited Azerbaijani territories removed from blacklist
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfər etmiş 58 nəfər xarici media nümayəndəsi "qara siyahı"dan çıxarılıb

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