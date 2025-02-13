Из Болгарии экстрадирован гражданин Азербайджана

Гражданин Азербайджана Джейхун Дадахан оглу Мардалиев, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Болгарии.

Гражданин Азербайджана Джейхун Дадахан оглу Мардалиев, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Болгарии.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, Болгария удовлетворила запрос азербайджанской стороны о выдаче Мардалиева.

Отметим, что Мардалиев разыскивался по обвинению в мошенничестве с причинением крупного ущерба. В связи с уклонением от следствия он был объявлен в международный розыск.

По данным ведомства, 7 февраля 2025 года он был доставлен в Азербайджан в сопровождении конвоя специального подразделения Пенитенциарной службы Министерства юстиции.