О нас

Из Болгарии экстрадирован гражданин Азербайджана

Из Болгарии экстрадирован гражданин Азербайджана Гражданин Азербайджана Джейхун Дадахан оглу Мардалиев, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Болгарии.
Внешняя политика
13 февраля 2025 г. 18:19
Из Болгарии экстрадирован гражданин Азербайджана

Гражданин Азербайджана Джейхун Дадахан оглу Мардалиев, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Болгарии.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, Болгария удовлетворила запрос азербайджанской стороны о выдаче Мардалиева.

Отметим, что Мардалиев разыскивался по обвинению в мошенничестве с причинением крупного ущерба. В связи с уклонением от следствия он был объявлен в международный розыск.

По данным ведомства, 7 февраля 2025 года он был доставлен в Азербайджан в сопровождении конвоя специального подразделения Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana gətirilib

Другие новости из категории

В Азербайджан прибыли почти 2 млн граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли почти 2 млн граждан России и Украины с начала войны
13 февраля 2025 г. 17:16
Спикер Милли Меджлиса и президент Сомали провели совместный обед
ФотоСпикер Милли Меджлиса и президент Сомали провели совместный обед
13 февраля 2025 г. 17:00
Азербайджанские НПО призвали Трампа расследовать деятельность USAID
Азербайджанские НПО призвали Трампа расследовать деятельность USAID
13 февраля 2025 г. 16:03
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Беларуси
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Беларуси
13 февраля 2025 г. 14:28
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Парагвая в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Парагвая в Азербайджане
13 февраля 2025 г. 14:25
Президент Сомали ознакомился с Сангачальским нефтяным терминалом
ФотоПрезидент Сомали ознакомился с Сангачальским нефтяным терминалом
13 февраля 2025 г. 14:10
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции в Азербайджане
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Турции в Азербайджане
13 февраля 2025 г. 13:37
В Испании обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС
ФотоВ Испании обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС
13 февраля 2025 г. 13:15
Президент: Братство Азербайджана и Турции является гарантом мира и спокойствия на Южном Кавказе
Президент: Братство Азербайджана и Турции является гарантом мира и спокойствия на Южном Кавказе
13 февраля 2025 г. 13:08
EAPCA выразила протест новому коалиционному правительству Бельгии
EAPCA выразила протест новому коалиционному правительству Бельгии
13 февраля 2025 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi