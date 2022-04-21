Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи.

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи.

Как сообщает Report, гуманитарная помощь состоит из лекарств, медикаментов и продовольствия.

В состав гуманитарной помощи общим весом более 170 тонн входят лекарственные препараты и медицинские расходные материалы на сумму 3,37 млн манатов, а также продукты питания на сумму 1 млн манатов.

Самолет с гуманитарным грузом вылетел в аэропорт Варшавы сегодня из Международного аэропорта Гейдар Алиев. Посол Украины в нашей стране также участвовал при отправке груза.

Напомним, что в связи со сложившейся в Украине ситуацией по поручению руководства страны Азербайджан отправил 27 февраля и 12 марта в Украину, а 15 апреля в Молдову для украинских беженцев около 550 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 23,2 млн манатов.

Таким образом, общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджанской Республикой в связи с кризисом в Украине, составила 27,6 млн манатов (около 15 млн евро), а вес – 720 тонн.