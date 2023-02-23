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Из Азербайджана в Турцию отправлено еще пять домов модульного типа

Из Азербайджана в Турцию отправлено еще пять домов модульного типа Из Азербайджана в Турцию отправлены еще пять подготовленных по заказу Исполнительной власти Хачмазского района домов модульного типа.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 15:28
Из Азербайджана в Турцию отправлено еще пять домов модульного типа

Из Азербайджана в Турцию отправлено еще пять подготовленных по заказу Исполнительной власти Хачмазского района домов модульного типа.

Как передает северное бюро Report, двухкомнатные дома модульного типа предназначены для временного проживания 12 человек.

Гумпомощь в основном состоит из теплой одежды, продуктов питания, лекарственных препаратов, обогревателей, генераторов и пр. Волонтеры участвуют в сортировке, упаковке и погрузке гумпомощи.

В целом из Хачмазского района в Турцию было отправлено около 10 автомобилей с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Турции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan Türkiyəyə müasir modul tipli daha 5 ədəd fərdi yaşayış evi göndərilib

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