Из Азербайджана в Турцию отправлено еще пять домов модульного типа

Из Азербайджана в Турцию отправлены еще пять подготовленных по заказу Исполнительной власти Хачмазского района домов модульного типа.

Из Азербайджана в Турцию отправлено еще пять подготовленных по заказу Исполнительной власти Хачмазского района домов модульного типа.

Как передает северное бюро Report, двухкомнатные дома модульного типа предназначены для временного проживания 12 человек.

Гумпомощь в основном состоит из теплой одежды, продуктов питания, лекарственных препаратов, обогревателей, генераторов и пр. Волонтеры участвуют в сортировке, упаковке и погрузке гумпомощи.

В целом из Хачмазского района в Турцию было отправлено около 10 автомобилей с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Турции.