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Из Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС

Из Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС "В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в течение нескольких дней личный состав МЧС страны из двух групп и пожарная техника были привлечены к тушению пожаров в Турции в сложных условиях. По поручению главы государства сегодня т
Внешняя политика
5 августа 2021 г. 11:52
Из Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
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"В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева в течение нескольких дней личный состав МЧС страны из двух групп и пожарная техника были привлечены к тушению пожаров в Турции в сложных условиях. По поручению главы государства сегодня третья группа из 40 единиц пожарной техники и 160 человек личного состава отправляется в братскую страну".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана Физули Асадов.

По его словам, для тушения пожаров из Азербайджана было направлено около 500 человек личного состава МЧС: "Кроме того, 1 наш вертолет и 100 пожарных машин привлечены к работам по тушению пожаров. Наши сотрудники имеют большой опыт тушения лесных пожаров. Сейчас они принимают активное участие в тушении пожаров".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan Türkiyəyə göndərilən yanğınsöndürənlərin sayı açıqlanıb

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