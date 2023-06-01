Иван Мушкет: Гейдар Алиев уделял особое внимание культурному сотрудничеству 

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев уделял особое внимание культурному сотрудничеству между странами СНГ.
Как передает Report, об этом заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Иван Мушкет заявил в ходе проходящей в Баку конференции "Гейдар Алиев - архитектор современного независимого Азербайджана и основоположник азербайджанского мультикультурализма".
По его словам, наследие Гейдара Алиева до сих пор находит отражение в сотрудничестве между странами СНГ.
"Азербайджанская земля богата талантливыми людьми. Особое место среди них занимает Гейдар Алиев, который является архитектором современного Азербайджана",- сказал он.
И.Мушкет подчеркнул, что ничто так не укрепляет нации, как одна культура и такого рода мероприятия нацелены на повышение патриотизма, разделения культурных ценностей, любви к Родине и т.д.