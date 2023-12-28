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ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен

ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен Постоянный совет ИВ Исмаиллинского района аннулировал Хартию дружбы и сотрудничества между городом Исмаиллы и французским городом Эвиан-ле-Бен.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 12:03
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен

Постоянный совет ИВ Исмаиллинского района аннулировал Хартию дружбы и сотрудничества между городом Исмаиллы и французским городом Эвиан-ле-Бен.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении совета, действующего как постоянный консультативный орган при главе исполнительной власти района.

В совете напомнили, что документ был подписан представителями местных властей обеих городов в 2015 году в Исмаиллы с целью развития дружественных отношений и двусторонних связей в ряде сфер.

В рамках этих усилий в 2017 году в Эвиан-ле-Бене был открыт "Азербайджанский сад", а также воздвигнут памятник известной азербайджанской поэтессе Хуршудбану Натаван. В то же время в центральном парке города Исмаиллы была установлена табличка "Парк дружбы Азербайджан-Франция".

"Однако 18 декабря 2023 года на заседании городского совета Эвиан-ле-Бена были озвучены необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и выражена поддержка Армении. Также мэр города заявил, что все таблички с надписью "Азербайджанский сад" демонтированы", - говорится в заявлении.

Совет решительно осудил озвученные на данном мероприятии предвзятые и необъективные заявления в адрес Азербайджана, а также решение городских властей касательно "Азербайджанского сада".

"В знак протеста против антиазербайджанской политики Франции и решения мэрии города Эвиан-ле-Бен об “Азербайджанском саде”, совет принял решение об аннулировании Хартии дружбы и сотрудничества с 26 декабря 2023 года", - говорится в заявлении.

В совете также подчеркнули, что отныне парк в центре города Исмаиллы будет назван в честь известной азербайджанской поэтессы Хуршудбану Натаван.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıllı ilə Fransanın Evian-Le Ba şəhəri arasında imzalanmış Dostluq və Əməkdaşlıq Xartiyası qüvvədən düşüb

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