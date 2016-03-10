IV Глобальный Бакинский форум продолжил работу пленарными заседаниями

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ IV Глобальный Форум "К многополярному миру", организованный в Баку Международным центром Низами Гянджеви, после официальной части продолжил работу сессией на тему "Состояние мира в современный период. Что необходимо сделать для решения сложных проблем будущего?".

Как сообщает Report, модератор сессии, бывший премьер-министр Новой Зеландии Джеймс Болгер высоко оценил значение столь престижного мероприятия. Напомнив высказывание президента Ильхама Алиева "Если мы не решим нынешние проблемы, то в будущем столкнемся с еще большими трудностями", Дж.Болгер сообщил, что на сессии будут затронуты несколько важных вопросов, особенно проблемы, связанные с беженцами, отметил, что в последние годы все больше людей становятся беженцами.

Выступивший на мероприятии член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич отметил, что несколько лет назад его страна столкнулась с серьезным кризисом. "Этот кризис уже позади, и, хотя наша страна динамично развивается, мы должны извлечь уроки из того тяжелого периода", - сказал он. М.Иванич отметил значение взаимопонимания и компромиссов сторон в урегулировании конфликтов. Сказав, что в Боснии и Герцеговине проживают представители различных этнических и религиозных общин, М.Иванич рассказал о существующем опыте по предотвращению религиозных противостояний.

Президент Албании Буяр Нишани выразил признательность Азербайджанскому правительству за активную поддержку Форума. Он высоко оценил обсуждение на Форуме проблем современного мира. Обратившись к истории Албании после Второй мировой войны, Б.Нишани отметил, что угроза безопасности существует не только в нашем регионе. Это серьезная угроза для всех обществ и стран. Албания, являющаяся членом НАТО, активно участвует в антитерростических операциях против международного терроризма именно для сохранения цивилизации, цивилизованного развития, мира и свободы.

Говоря о проблемах, переживаемых в регионе, президент Грузии Георгий Маргвелашвили отметил стремительную европейскую интеграцию своей страны, ставшей участницей международных проектов, активность в Программе "Восточное Партнерство". Он сказал, что Грузия активно сотрудничает со всеми соседями для восстановления мира в регионе, отметил выполнение совместных проектов, имеющих важное стратегическое значение для региона. Г.Маргвелашвили особо отметил тесное сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах, реализацию нашими странами совместных важных проектов. "Мы стремимся внести вклад в процветание и обеспечение мира в регионе. Поэтому мы хотим предложить такой путь решения, который бы соответствовал интересам всех сторон в регионе", - сказал он.

Выразив признательность Международному центру Низами Гянджеви за высокий уровень проведения мероприятия, президент Монтенегро Филип Вуянович отметил, что Форум выступает с призывами глобального значения. Подчеркнув, что неравномерный уровень развития стран оказывает важное влияние на миграционные процессы, Ф.Вуянович сказал, что международная общественность должна приложить серьезные усилия для снижения уровня бедности, создания равноправных возможностей для образования, борьбы с изменением климата и достижения других целей, нашедших отражение в Целях развития тысячелетия. Монтенегро, приверженный этим ценностям, не жалеет усилий в данном процессе. Он отметил, что этническая и религиозная толерантность играет важную роль в развитии международного мира и сотрудничества.

Президент Македонии Георги Иванов отметил необходимость активной и серьезной позиции государств и международных организаций, поиска новых средств в урегулировании конфликтов, происходящих в современном мире. Он сказал, что государства должны обеспечить правильную координацию друг с другом для решения международных проблем. Международные организации все еще демонстрируют пассивную позицию в борьбе с международными террористическими группировками, использующими самые современные технологии ХХI века, стремятся решать эти проблемы принятием определенных деклараций и решений. А это создает условия для дальнейшего расширения этими террористическими группировками своей деятельности.

Бывший премьер-министр Норвегии Гро Харлем Брудтланд подчеркнул, что все больше стран выступает в решении международных проблем, особенно в связи с изменением климата, активно участвуют в этом процессе. Всем понятно, что эту проблему можно решить, объединив усилия. Отметив, что существуют пути и возможности для решения всех проблем, бывший премьер-министр сказал, что с этой точки зрения на передовые государства мира возложена большая ответственность.

Бывший президент Израиля Эхуд Барак в своем выступлении коснулся проблем, угрожающих миру, особенно терроризма. Отметив важность более серьезных усилий лидеров для решения израильско-палестинского конфликта, бывший премьер-министр особо подчеркнул значение сильной политической воли для завершения этого процесса.

Подчеркнув, что основной целью является установление постоянного мира и устойчивого развития в мире, бывший президент Финляндии Тарья Халонен отметила, что важную роль в этом процессе играют как государства, так и НПО, подчеркнула необходимость повышения усилий этими организациями. "Для обеспечения устойчивого развития мы должны особенно поощрять бизнес, обратить особое внимание на охрану окружающей среды", - сказала бывший президент. Высоко оценив значение Форума, в заключение выступления Т.Халонен отметила, что предоставление на этом грандиозном мероприятии возможности высказаться и молодежи имеет важное значение для изучения нового взгляда в решении проблем.