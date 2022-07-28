Итоговый документ Молодежного саммита Движения неприсоединения будет принят в Шуше

Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения является показателем успешной работы.

Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения является показателем успешной работы.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил , выступая в ходе Молодежного саммита стран Движения неприсоединения в Баку.

"Несмотря на пандемию Азербайджан смог добиться того, что Движение неприсоединения было в центре борьбы с коронавирусом. Азербайджан остается верным Бандунгским принципам организации", - отметил глава МИД.

Д. Байрамов также выразил уверенность, что молодежный саммит оказался очень продуктивным, и это отразится в итоговом документе, который будет принят завтра в Шуше.