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Итоговый документ Молодежного саммита Движения неприсоединения будет принят в Шуше

Итоговый документ Молодежного саммита Движения неприсоединения будет принят в Шуше Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения является показателем успешной работы.
Внешняя политика
28 июля 2022 г. 16:59
Итоговый документ Молодежного саммита Движения неприсоединения будет принят в Шуше

Продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения является показателем успешной работы.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил , выступая в ходе Молодежного саммита стран Движения неприсоединения в Баку.

"Несмотря на пандемию Азербайджан смог добиться того, что Движение неприсоединения было в центре борьбы с коронавирусом. Азербайджан остается верным Бандунгским принципам организации", - отметил глава МИД.

Д. Байрамов также выразил уверенность, что молодежный саммит оказался очень продуктивным, и это отразится в итоговом документе, который будет принят завтра в Шуше.

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Версия на английском языке Final document of NAM Youth Summit to be adopted in Shusha

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