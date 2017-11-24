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    Итоговая декларация саммита "Восточного партнерства": Конфликты должны урегулироваться на основе принципов международного права

    Декларация: Евросоюз поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет своих партнеров и носит обязательство по их защите

    Декларация: Евросоюз поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет своих партнеров и носит обязательство по их защите

    Брюссель. 24 ноября. REPORT.AZ/ В декларации, принятой по итогам проходящего в Брюсселе V саммита  "Восточного партнерства", отражен вопрос неурегулированных конфликтов.

    Как передает западноевропейское бюро Report, в документе отмечается, что в регионе стран-участников программы до сих пор продолжаются нарушения принципов и норм международного права.

    В декларации выделяется, что участники программы "Восточного партнерства" призывают увеличить усилия для урегулирования неразрешенных конфликтов в соответствии с принципами и нормами международного права.

    В декларации говорится, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет своих партнеров и носит обязательство по их защите.

    В документе отмечается, что участники высоко оценили ход переговоров по новому соглашению между Евросоюзом и Азербайджаном.

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